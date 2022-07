No Belo Jardim, homem sofre emboscada e é baleado com 5 tiros

- Publicidade -

Um homem de 35 anos, quase foi morto com cinco tiros nesta sexta-feira (22), no bairro Belo Jardim 2, rua Beija-flor, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A polícia informou que, o rapaz identificado por Charles Silva Sales, teria sido convidado por um mulher para ir até a residência dela. Ao chegar no local, foi abordado por vários criminosos fortemente armados, que recolheram seus pertences, como celular e carteira.

Charles percebeu que a intenção dos homens era mata-lo, então começou a agredir os bandidos, que efetuaram 5 tiros a queima roupa.

Após a ação os criminosos fugiram, deixando pra trás a vítima ferida. Sales foi atingido no peito, ombro e na mandíbula. Uma pessoa que mora na região, que passava pelo local, viu o homem agonizando e acionaram o socorro.

Após a chegada do SAMU, a viatura de suporte avançado (01), prestou os primeiros socorros e em seguida encaminhou o rapaz até o Pronto Socorro da capital.

Até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pelo DEIC (Delegacia Especializada de Investigação Criminal).