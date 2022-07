No acre mesmo com a redução do ICMS preço do gás continua a mesma cotação

- Publicidade -

Embora as mudanças nos preços do combustível no Acre, principalmente o da gasolina que em alguns postos pode ser encontrado abaixo dos R$ 6,00 o acreano ainda está na esperança de que o preço do gás possa baixar, haja visto, que o preço do ICMS baixou de 25 % para 17 % na alíquota do imposto.

Para quem vive no vale do Juruá a situação é bem mais complicada, mesmo sendo o mesmo estado a diferença do preço da gasolina na capital para o município de Cruzeiro do Sul ultrapassa R$ 1,00. Já o gás é o grande vilão nessa situação, sendo encontrado no segundo município mais populoso a acima dos R$ 150,00.

O gás é o único que mesmo com a redução do ICMS continua com a mesma cotação de preço no Acre e a perspectiva de redução para os próximos dias é zero. Já são 10 dias que o governo do Acre reduziu o Imposto sobre Mercadorias e Serviços e gás pelo menos na capital está com o valor entre R$ 123 a 150.