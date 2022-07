No Acre: Assaltantes invadem casa, fazem família refém e roubam dois carros

- Publicidade -

Um assalto em plena luz do dia foi registrado na rua Independência, no bairro Jardim Eldorado, na última sexta-feira, 8. Era por volta do meio dia quando três criminosos, um deles armado, invadiram a casa e fizeram a família refém. O casal e trigêmeos com 7 anos cada.

Não satisfeitos, os criminosos obrigaram o dono da casa, que é vendedor, a fazer um pix de R$ 860. Também roubaram R$ 720 em dinheiro e até o par de alianças do casal.

Depois sequestraram a família e obrigaram a entrar no próprio carro, um Fiat Argo cinza, de Placa QWO 8C31. E outro veículo da empresa que a vítima trabalhava, uma Saveiro branca

Placa QTC0F52.

As vítimas foram levadas para um ramal, na estrada de Porto Acre, onde ficaram na mira de um criminoso. Isso enquanto os outros dois passavam com os carros para a Bolívia.

Já era noite quando o criminoso finalmente libertou os reféns. Eles pediram socorro e chamaram a Polícia. Registraram o Boletim de Ocorrência na Defla, mas os carros ainda não foram localizados pela Polícia.