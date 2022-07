No AC, cerca de 1,5 mil taxistas devem receber auxílio do governo federal que começa a ser pago em agosto

- Publicidade -

Cerca de 1,5 mil taxistas do Acre devem receber o auxílio Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (Bem-Taxista), do governo federal. A informação foi dado ao g1 pelo presidente do Sindicato, Teonísio Machado.

A previsão é de que as duas primeiras parcelas do benefício sejam pagas no dia 16 agosto. Até dezembro devem ser pagas as seis parcelas, segundo anunciou o governo nessa segunda-feira (25).

“Estamos correndo atrás para que os que estão irregulares, se regularizem porque a única forma de receber é estando regular a documentação junto ao seu departamento de transporte. Hoje, temos uma média de 1,8 mil permissões no estado todo. Mas, cerca de 1,5 mil estão regulares. Nós, enquanto sindicato, estamos incentivando, mas a maioria está regular”, explicou Machado.

O presidente disse que só em Rio Branco, são 612 permissões ativas e, destas, ele acredita que cerca de 500 estão regulares e podem receber o auxílio, segundo informou. Agora, ele aguarda o levantamento ser concluído.

“Exatamente não temos esta informação porque, devido à pandemia, alguns faleceram, outros não renovaram, mas estamos incentivando todos a renovarem”, acrescentou.

O benefício para os taxistas faz parte do pacote social pré-eleitoral criado pela chamada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda constitucional aumentou o valor do Auxílio Brasil, ampliou o Vale-Gás e criou um “voucher” para caminhoneiros e um auxílio para taxistas.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, terão direito ao benefício os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço com cadastro nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022.

Machado disse que são três janelas de cadastramento para atualização cadastral dos taxistas.

• 25 a 30 de julho – 1ª etapa

• 5 a 16 de agosto – 2ª etapa

• 25 agosto a 11 de setembro

Calendário de pagamentos do Auxílio Taxista

Machado diz que o auxílio vem em boa hora e vai ajudar a resolver algumas pendências da categoria.

“Esse auxílio veio em uma excelente hora. Quando pensamos que é uma ajuda, ele se torna importante chegar. Tem taxista que está com parcela atrasada. E quando vier vão ser duas parcelas juntas, e R$ 2 mil vai dar de pagar alguma coisa. Então, vai dar pra desafogar a situação financeira de muitos taxistas porque toda ajuda para a categoria é muito bem-vinda”, concluiu.

Fonte: G1ACRE