Netflix projeta modelo com anúncios para começo de 2023

A Netflix estima o lançamento do modelo de negócios com anúncios para o início de 2023. A informação foi revelada em carta aos investidores na última terça-feira, (19), ao comunicar os resultados do segundo trimestre, quando perdeu 970 mil de anunciantes. O número é menor que o projetado em abril, 2 milhões.

Segundo a plataforma, a oferta com publicidade será complementar aos planos já existentes e busca atender um segmento específico dos usuários.

O modelo deve ser lançado primeiro em mercados onde os gastos com publicidade são mais significativos. E, após a validação e ajustes, abranger outros países e regiões.

O objetivo, segundo a companhia, é oferecer uma proposta que seja melhor que a disponibilizada atualmente pelas TVs lineares, “mais transparente e relevante para os consumidores e mais eficaz para nossos parceiros de publicidade.

No documento, reconhece que o processo deve levar um tempo para produzir resultados, mas acredita que, no longo prazo, pode garantir uma adesão incremental substancial, com os preços mais baixos, e o crescimento do lucro, a partir das receitas geradas com os anúncios.

Contexto

Após a perda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano, a primeira queda em 10 anos, a plataforma começou a ventilar a possibilidade de contar com modelos mais baratos e com anúncios – algo que sempre evitou.

Com isso, busca lidar com um cenário mais turbulento, impactado por desafios macroeconômicos, políticos e de maior competição com a chegada de novas plataformas de streaming.

Na última semana, anunciou a Microsoft como parceira para soluções de anúncios. “Estamos empolgados com a oportunidade, dada a combinação de nosso público muito engajado e conteúdo de alta qualidade, que acreditamos atrair CPMs premium dos anunciantes da marca”, declarou também na carta divulgada aos investidores.

Fonte/ Portal propmark.com