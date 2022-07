Natália Deodato se pronuncia sobre vazamento de vídeo íntimo e expõe autor do crime: “Já foi identificado”

- Publicidade -

Para quem não lembra, enquanto estava confinada no BBB 22, um suposto vídeo íntimo de Natália Deodato percorreu as redes sociais. Na época, a equipe que coordenava a mídia da designer de unhas se pronunciou e afirmou que as medidas judiciais já estariam sendo tomadas. Nesta quarta-feira (6), a influencer falou sobre o assunto e se pronunciou sobre a exposição da privacidade.

“Para quem não sabe isso é crime está na Lei 13.718 Art.218. Quem compartilha, mostra, posta, está cometendo delito grave! Denuncie! Poderia ser você, sua irmã ou sua filha!“, disse Natália. “Aconteceu comigo e acontece diariamente com várias mulheres no mundo! Quanto mais audiência você dão, mais mulheres sofrem!”.

“Tive crise de choro e de pânico, sofro muito assédio por conta do crime cometido pelo sem noção que inclusive já foi identificado! Precisei de muita ajuda psicológica para não perder o meu chão! Hoje eu realmente estou melhor mas até pouco tempo atrás ainda estava bem mal“, finalizou.

Preconceito

Recentemente, em entrevista para a revista Glamour, Natália relembrou o preconceito sofrido em razão da condição de vitiligo. “Já que não está dando certo, já que Deus tem isso para me dar, eu vou tentar ver o lado positivo’. Comecei a ter acompanhamento psicológico e a me olhar com mais amor. E a medida que eu ia me aceitando, algumas manchinhas até sumiam“, finalizou.