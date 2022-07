NASA proíbe astronautas de se masturbarem no espaço

- Publicidade -

Um engenheiro da NASA (agência espacial norte-americana) chamado Smythe revelou que os astronautas do sexo masculino estão terminantemente proibidos de se masturbarem no espaço. A revelação foi feita no podcast do comediante Conan O’Brien, após o apresentador perguntar sobre os momentos privados do profissional.

A regra deve-se ao fato de que astronautas do sexo feminino podem, acidentalmente, serem atingidas por fluidos dispersos – sendo que até mesmo a menor quantidade liberada pode provocar sérios problemas.

“Três astronautas podem ser engravidadas pelo mesmo homem na mesma sessão… [o fluido] encontra seu caminho”, respondeu Smythe. A explicação está relacionada à ausência de gravidade, que permite que os esperma fique espalhado pelo ar.

O assunto surgiu depois que O’Brien questionou se o astronauta já levou pornografia para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), ao que ele respondeu um decidido ‘não, nada disso.

Apesar do tom cômico que a notícia pode ter, pesquisadores da Universidade Concordia, em Montreal (Canadá), afirmam que entender a mecânica do sexo no espaço é “essencial para o sucesso de missões no espaço profundo e construção de assentamentos fora do mundo”.

Colonização no espaço

Como a ausência de gravidade pode impedir o nascimento ou desenvolvimento correto das crianças, cientistas estão estudando uma forma de driblar o cenário para permitir a exploração espacial e a vinda de bebês fora da Terra.

Fonte: Yahoo!