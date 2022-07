Nasa divulga imagens de Júpiter capturadas pelo telescópio James Webb

- Publicidade -

A Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos) divulgou na quinta-feira (14) imagens de Júpiter capturadas pelo telescópio espacial James Webb.

Segundo a agência de exploração espacial, as fotos foram capturadas por meio de infravermelho para testar os instrumentos do telescópio antes do início oficial das operações científicas.

“Os dados demonstram que o Webb rastreia alvos do Sistema Solar e produz imagens e espectros com detalhes sem precedentes”, afirmou a Nasa em comunicado.

As imagens mostram as diferentes faixas de cor do maior planeta do Sistema Solar, assim como a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra. Também é possível observar Europa, uma das 79 luas de Júpiter, e alvo da futura missão Clipper, também da Nasa.

“Combinadas com as imagens divulgadas no outro dia, essas imagens de Júpiter demonstram a compreensão completa do que Webb pode observar, desde as galáxias observáveis ​​mais distantes até planetas em nosso próprio quintal cósmico que você pode ver a olho nu”, disse Bryan Holler, cientista do Space Telescope Science Institute.

De acordo com a Nasa. os cientistas estavam ansiosos por essas imagens porque provam que o James Webb pode observar satélites e anéis próximos a grandes objetos do Sistema Solar, como Júpiter e Saturno. Através de seu infravermelho, o telescópio conseguiu capturar com facilidade os anéis de Júpiter.

O James Webb também capturou imagens do asteroide 6481 Tenzing, localizado no cinturão entre Marte e Júpiter, para testar sua capacidade de rastrear objetos que se movem a altas velocidades.

ovem a altas velocidades.