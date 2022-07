Nariz de âncora de TV chinesa sangra ao vivo e ele segue lendo notícias

- Publicidade -

Huang Xinqi, apresentador do canal chinês Suzhou TV, não se abalou e continuo apresentando um telejonar ao vivo mesmo após seu nariz começar a sangrar. Segundo o The Sun, os telespectadores do programa demonstraram preocupação nas redes sociais.

Imagens do noticiário ao vivo mostram o apresentador lendo as manchetes enquanto o sangue escorria de seu nariz e chegava até sua boca.

Ainda de acordo com o tabloide britânico, alguns internautas afirmaram que ele não pediu ajuda no momento por medo de ser demitido. O episódio aconteceu na última segunda-feira (11) — um dia depois, o jornalista se pronunciou o disse que sua principal preocupação era terminar a transmissão.

O vídeo se tornou viral na rede social chinesa Weibo. Os usuários ficaram divididos sobre o incidente, com alguns elogiando seu profissionalismo e outros se perguntando quais seriam as condições de trabalho de Huang Xinqi.

Fonte: Istoé