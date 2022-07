“Não vai trair mais ninguém”, diz suspeito de atirar contra a ex

- Publicidade -

Um homem suspeito de atirar na ex-companheira comemorou a ação em uma postagem nas redes sociais poucas horas após o crime. “Descanse em paz. Você não vai trair mais ninguém”, diz a publicação. O caso ocorreu na madrugada de sábado (30/7), no município de Itajubá, em Minas Gerais.

A vítima, de 36 anos, foi baleada, mas sobreviveu. Ela está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UT) no Hospital das Clínicas da cidade, de acordo com reportagem do portal G1.