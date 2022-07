Não terá prova do Enem em 2022? Mudança acontece 4 meses antes das provas

- Publicidade -

Mudança no INEP

O anúncio do pedido de demissão de Danilo Dupas foi feito nas redes sociais do ministro da Educação Victor Godoy. Godoy publicou que a saída do ex-presidente do Instituto aconteceu por motivos pessoais e a pedido, e ainda agradeceu por todo o trabalho realizado nesse período. De acordo com o Ministro, a presença de Dupas trouxe avanços importantes para a Autarquia.

Ainda segundo o Godoy, Carlos Moreno será o novo presidente do órgão a partir de 1º de Agosto. O Ministério da Educação (MEC), por sua vez, confirmou a nomeação em uma nota enviada à imprensa. Um fato curioso é que, agora, Moreno se tornou o 6º nome a ocupar o cargo desde a atual gestão do Presidente Bolsonaro.

Ademais, a saída de Dupas acontece a menos de 4 meses da aplicação do Enem 2022, previsto para acontecer entre os dias 13 e 20 de Novembro. A aplicação do exame é de responsabilidade do próprio INEP, sob supervisão do Ministério da Educação. O órgão ainda comanda as aplicações dos seguintes processos: Enade, Encceja, Revalida; e outros.

Mas, o que acontece com a mudança? Tal anúncio pode afetar a realização dos exames citados acima, sobretudo o Enem?

Não terá prova do Enem em 2022?

De acordo com Moreno, seu primeiro desafio será garantir as entregas que o Inep precisa fazer para a sociedade ainda este ano: o Revalida, o Enade e principalmente o Enem. Veja:

Visto que estamos a 4 meses deste Exame (ENEM), temos que empreender todos os esforços para garantir para os estudantes, sobretudo aqueles que estão concluindo o Ensino Médio, total normalidade até a realização desse exame” – disse Moreno.

Por fim, Moreno ainda conclui que a sua missão é cumprir os objetivos da instituição. Ou seja, tal alteração não deve afetar a realização do Exame que, por sua vez, é aguardado por milhares de estudantes brasileiros.