”Não participei dessas tratativas e não concordo com essa indicação” afirma Marcio Bittar

- Publicidade -

Após os rumores que em um encontro na noite do ultimo domingo (24) entre Gladson Cameli e Alan Rick, onde o governador teria escolhido o deputado federal como seu vice, o senador Marcio Bittar demonstrou total desaprovação, e deixou claro que não concorda com essa indicação.

Com exclusividade e em poucas palavras Marcio afirmou categoricamente: “Não participei dessas tratativas e como presidente do União Brasil não concordo com essa indicação” frisou Marcio .

O senador acrescentou ainda que tem carta branca da Executiva Nacional do União Brasil para decidir o destino da agremiação UB no Estado. Recado dado!

Fonte/ Jornal O Rio Branco