“Não matem”, diz dona de cobra que desapareceu em prédio de São Paulo

Uma situação inusitada aconteceu em um condomínio de um bairro nobre de São Paulo. Moradores de Perdizes podem se surpreender ao avistar uma jiboia, que segundo sua tutora, é dócil e não venenosa.

Bruna Magalhães comunicou o sumiço de sua cobra de estimação em um grupo do Facebook. “Se alguém encontrar uma cobra, me chama! Não matem, ela é dócil e não possui peçonha, não fará mal a ninguém”, escreveu a tutora.

No Instagram, ela contou que após perceber o sumiço do animal, procurou na casa toda, mas não achou. “Não acredito que continue dentro do apartamento, já avisei a todos vizinhos sobre para que não façam mal caso o encontrem e me acionem.”