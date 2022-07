Naiara Azevedo choca seguidores ao exibir seu ‘volume’ natural com lingerie PP: “Pegando fogo”

- Publicidade -

Nanacita tá on! Naiara Azevedo, sertaneja e ex-participante do Big Brother Brasil, levou a galera à loucura na tarde desta quinta-feira (14) ao mostrar o seu ensaio com uma nova coleção de lingerie.

“Uma lingerie faz toda a diferença (e a nossa confiança também!!!) @usenayane é a minha #lingerie favorita e sei que vai virar a sua tb, pq ela valoriza o nosso melhor! Feliz em ser embaixadora de uma marca que é feita pra mim e pra você!”, escreveu Naiara Azevedo na legenda da publicação.

“E o tanto que eu amo?”, questionou um rapaz no campo de comentários. “Embaixadora de bilhões, meu Deus do céu!”, disparou mais uma, colocando alguns emojis de fogo. “Eu disse P de perfeita!”, comentou uma terceira.

Naiara Azevedo desabafa sobre tudo o que sentia no BBB: “Sempre sozinha, excluída”

Durante entrevista cedida à colunista Patrícia Kogut, do “O Globo”, Naiara Azevedo não mostrou qualquer problema em abrir o seu coração para falar mais sobre tudo o que sentiu ao participar do Big Brother Brasil.

“Em grande parte, me senti sozinha, excluída, como se estivesse incomodando no ambiente em que estava, rejeitada de alguma forma. Aqui fora valorizo mais ainda as pessoas que fazem questão da minha presença, que querem dançar comigo, sorrir, compartilhar e trocar algum momento especial”, disse Naiara Azevedo.

A sertaneja também afirmou que não assistiu aos programas do BBB que participou: “Senti que o comportamento das pessoas pelas minhas costas não foi bacana e assistir não ia somar. Decidi que o que aconteceu no jogo eu vou deixar lá dentro da casa. Não quis alimentar nenhum tipo de sentimento que não fosse positivo a respeito do ‘BBB’”