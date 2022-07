Na Fronteira; Homem é assassinado á tiros logo após sair de casa para usar drogas

- Publicidade -

A Polícia Militar do município de Brasiléia foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, na madrugada de segunda-feira, 11, no bairro José Peixoto.

Tratava-se de Lucas Barreto do Nascimento, 25 anos, que foi morto á tiros próximo ao Hospital Regional Raimundo Chaar. De acordo com a esposa da vítima, o jovem foi alvejado logo após ele sair de casa com dois homens para usar entorpecentes. Ainda foi possível escutar os disparos que atingiram meu marido, disse ela.

Ao todo foram seis disparos, sendo que quatro deles atingiram o homem nos braços e no peito, ocasionando sua morte ainda no local do crime, antes de ser atendido pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (SAMU). Uma ronda foi feita em buscas dos criminosos, mas ninguém foi preso. A polícia ainda não sabe as motivações para o crime e o caso será investigado pela força policial de Brasiléia.