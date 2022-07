NA FRONTEIRA: bandidos executam boliviano com 10 tiros

- Publicidade -

Criminosos mataram um boliviano a tiros na cidade de Cobija, na Bolívia, fronteira com o Brasil.O crime foi registrado na tarde desta quinta-feira, 21.

De acordo com a polícia boliviana, o homem que não teve sua identidade revelada, estava em um carro Nissan, de cor prata, placas do Brasil NAC 1B44, quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, próximo ao estádio de futebol. O garupa sacou uma arma e começou atirar em direção ao carro, sendo que 10 tiros acertaram a vítima.

A maioria dos disparos acertaram a cabeça do boliviano, que morreu dentro do veículo, antes mesmo de receber atendimento médico. Logo em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. As autoridades policiais chegaram logo em seguida, mas não conseguiram prender ninguém até o momento.

A motivação do crime pode está ligado com briga de família, um possível acerto de contas. O corpo foi levado ao necrotério da cidade, onde passará por exames de necropsias, em seguida liberado para os familiares.