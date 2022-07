Mullher registra o momento exato em que raio atinge o carro de seu marido

- Publicidade -

O registro impressionante foi feito pela esposa do condutor do carro atingido pelo raio enquanto eles estavam viajando de férias, na Flórida (EUA), na última sexta-feira (1).

Michaelle Whalen dirigia atrás do marido, em outro veículo, pela rodovia l-75, em São Petersburgo. A mulher estava filmando o temporal quando de repente um raio acerta em cheio o carro da frente. Pelo vídeo é possível ver as faíscas saindo e logo depois um estrondo forte.

No carro atingido, estava Edward (marido) e mais um passageiro. Os dois não ficaram feridos, apenas com dores de cabeça e com confusão mental. O vídeo foi publicado no Twitter e já possui mais de 1 milhão de views na rede social.

Fonte/ Portal raciais.com