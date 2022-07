Mulher leva paulada, cai de escada e volta para briga; vídeo

- Publicidade -

O que era para ser um momento de diversão e descontração entre amigos em um bar, quase acabou em tragédia. Uma mulher protagonizou uma grande confusão no último domingo (3) em um boteco, localizado no município de Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo.

Durante a briga, ela levou uma paulada, e, mesmo assim, retornou para o desentendimento, gerando uma briga generalizada. No decorrer da confusão, parte do corrimão, feito de madeira, foi arrancado e um dos envolvidos utilizou o objeto para agredir as pessoas. A mulher chegou a cair da escada.

Nesse momento, a mulher foi atingida na cabeça e, mesmo assim, partiu para cima do agressor. Não há informações sobre o que teria motivado a briga. Tanto o homem, quanto a mulher, ficaram com as roupas rasgadas após luta corporal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja abaixo o vídeo da confusão: