Mulher grávida é encontrada morta ao lado de bebê de oito meses

- Publicidade -

A cabeleireira Sandra Maria de Sousa, de 34 anos, foi encontrada morta neste domingo (24/07) em um apartamento na rua Tabatinguera, no Bairro da Sé, em São Paulo. Sandra, que estava grávida (segundo a família), estava ao lado de uma bebê de 8 meses, quando foi avistada pelos policiais militares ao chegarem na residência. O principal suspeito do crime seria seu companheiro, de acordo com familiares.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), informou — ao portal g1 — que a filha da cabeleireira estava em um berço ao lado do corpo, encontrava-se com sinais de desnutrição e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo.

Ao Correio, a Secretaria se limitou a informar que investiga o caso e maiores detalhes seguem em sigilo para preservar o trabalho dos agentes. “O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital. A equipe da unidade identificou um suspeito e trabalha para localizá-lo e prendê-lo. Laudos periciais foram solicitados e serão analisados pela autoridade policial tão logo forem concluídos. Outros detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policia”.

A vítima foi encontrada a partir da persistência de uma amiga, que foi ao apartamento, acionou o chaveiro, que abriu a fechadura e ao abrir a porta e vasculhar a residência avistou Sandra sobre a cama. A causa da morte ainda não foi confirmada pela SSP.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 1ª Delegacia da Mulher (DDM), no Centro de São Paulo, ainda foi encontrado um telefone no local, que será investigado, além de imagens do prédio e de edifícios vizinhos.