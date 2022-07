Mulher fica ferida em acidente de trânsito envolvendo três carros em avenida

Um motorista, de 30 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava pela avenida em sentido bairro ao Centro quando colidiu contra uma picape, conduzida por um homem, de 39 anos, que seguia no mesmo sentido.

Após a colisão, a picape entrou na terceira faixa da avenida e bateu na lateral do primeiro veículo que, segundo testemunhas, girou algumas vezes. Na sequência, a picape colidiu com outra caminhonete, conduzida por um jovem, de 27 anos, que transitava no mesmo sentido.