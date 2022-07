Mulher esfaqueia companheiro ao vê-lo com filha no colo e partes íntimas de fora

- Publicidade -

Uma mulher esfaqueou o companheiro, em Manaus, após suspeitar que ele estuprou a filha dela, uma menina de cinco anos. Conforme a denúncia, a agressão ocorreu depois que a mulher viu o homem com as partes íntimas de fora e a criança no colo dele. O suspeito foi preso na quarta-feira (27).

O caso aconteceu no Lago Azul, Zona Norte de Manaus, no dia 17 deste mês, e veio a público nesta semana após a prisão do homem.

Segundo a delegada-adjunta da Delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente (Depca), Patrícia Leão, a avó da criança denunciou o caso. À polícia, ela contou que a menina estava com a mãe e o padrasto. A mãe teria passado mal e tomado um remédio para dor na cabeça.

Ao acordar, a mulher encontrou o homem na cozinha com a criança no colo. A mãe contou que o padrasto estava com as partes íntimas para fora.

Revoltada, a mulher pegou uma faca e esfaqueou o homem. De acordo com a polícia, os dois chegaram a entrar em luta corporal, mas o suspeito fugiu do local.

Segundo a delegada, a criança passou por exames que comprovaram a violência sexual. A polícia começou as investigações e conseguiu encontrar o homem.

Ele estava na casa de parentes, na comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Após ser preso, ele contou aos policiais que não procurou ajuda médica após ser esfaqueado porque sabia que seria preso.

O homem foi flagranteado por estupro de vulnerável e está preso preventivamente. Ele passou por exame de corpo de delito nesta quinta-feira (28) e está à disposição da justiça.