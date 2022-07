Mulher escapa por pouco de ser esmagada por caminhão desgovernado no AC; veja vídeo

- Publicidade -

Um vídeo gravado por câmeras de segurança de estabelecimentos mostraram o momento exato em que um caminhão carregado de cimento perde o controle ao descer em uma ladeira na Avenida Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul, e quase atinge em cheio uma pedestre que passava na calçada.

As imagens mostram o momento em que o motorista perde o controle do caminhão, carregado de cimento, e invadiu a calçada. No momento, a mulher passava bem no local e quase foi atingida em cheio.

Dá para ver que ela se esquiva, mas o caminhão ainda chega a atingi-la. Logo após o carro capotar, o motorista consegue sair pela janela do veículo.

O acidente aconteceu em frente a um estabelecimento comercial. O empresário Marcondes Silva, dono do local, disse que o motorista e a pedestre tiveram ferimentos leves. Ele diz ainda que a ladeira nesse local oferece esse tipo de risco.

“O caminhão é de fora, o pessoal não é acostumado a andar na cidade, tinha muita carga e perdeu o freio embaixo da ladeira. Mas, graça a Deus, tinha uma contenção da própria loja e deu uma aliviada no impacto. Não teve vítimas graves, só escoriações do motorista e em uma moça que ia passando, mas, nada grave. Agora é pedir para tomar providência porque a gente pede que os caminhões não subam, nem desçam nessa ladeira”, disse.

O g1 tentou ouvir a PM sobre o ocorrido e também para confirmar o estado de saúde da mulher e aguarda retorno. Porém, testemunhas informaram que ela teve escoriações na perna e não ficou gravemente ferida.

