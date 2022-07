Mulher é salva de cárcere privado após jogar bilhete para a vizinha

- Publicidade -

Um bilhete arremessado em um pedaço de plástico no quintal da vizinha, salvou a vida de uma jovem de 23 anos, moradora de José Bonifácio, interior de São Paulo.

“Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte”, dizia o bilhete.

O marido da mulher, um idoso de 64 anos, é quem mantinha a esposa e as duas crianças presas na própria casa. Policiais Militares afirmaram que o homem teria ameaçado a mulher, dizendo que quando chegasse do trabalho, mataria a companheira. Na residência, além da esposa, estavam os dois filhos do casal, uma criança de 2, e a outra 7 anos, ambas mantidas em cárcere privado.

A residência parecia uma prisão, tinha muros bem altos e câmaras por todos os lados. A jovem afirmou aos policiais, que estava presa a muito tempo. A vizinha logo após achar o bilhete, já acionou a polícia, e o homem foi preso no local do trabalho, o idoso irá responder por cárcere privado e ameaça. Ele alega que o motivo para manter a esposa presa seria muito ciúmes.

Informações TNH 1