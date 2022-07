Mulher é queimada em praça e morre por causa de barulho de filho autista; entenda

Uma mulher de 35 anos foi assassinada por cinco pessoas em um parque público. O caso foi registrado no último dia 16, no México. A vítima, identificada como Luz Raquel Padilla, ficou três dias internada após os vizinhos atearem fogo em seu corpo. A vítima teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. O Ministério Público do México informou que o caso será investigado como feminicídio.

De acordo com a mídia local, por volta das 20h, do último domingo (16), cinco pessoas jogaram álcool na vítima e a incendiaram em um parque público. A polícia foi ao local da ocorrência e encontrou Luz Raquel com queimaduras nos membros inferiores, braços e rosto.

Segundo testemunhas, os agressores eram quatro homens e uma mulher, que após cometer o crime fugiram do local. A vítima foi ameaçada de morte por um vizinho, identificado como Sergio Ismael Quintero, as ameaças foram escritas em paredes do prédio onde Luz morava.

A vítima usou as redes sociais para falar sobre as ameaças.

“Já fiz minha reclamação, mas não fazem nada para me proteger, temo pela minha vida e da minha família.”, ESCREVEU LUZ NO TWITTER.

Um dia antes de ser queimada, ela escreveu no Twitter que um vizinho reclamou dos barulhos feitos pelo filho de 11 anos que é autista e sofre de epilepsia.

O Ministério Público do México informou que o caso está sendo investigado sob o protocolo de feminicídio. O suspeito do crime prestou depoimento no último dia 20 para falar sobre o crime. Sergio tinha três queixas por ameaças, lesões e crimes contra a dignidade.