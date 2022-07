Mulher é espancada e estuprada ao voltar do trabalho

- Publicidade -

Na madrugada deste sábado (2), uma mulher foi brutalmente agredida e estuprada por um homem ainda não identificado. O crime aconteceu em Novo Progresso, sudeste paraense.

De acordo com informações, a mulher trabalha a noite em uma pizzaria e saiu do trabalho por volta das 1h da manhã. Ela voltava pra casa em uma motocicleta quando um veículo da cor cinza bateu na moto. Ela caiu no chão e foi agredida e violentada pelo criminoso que desceu do veículo.

A vítima foi socorrida pelo o SAMU, e levada para o hospital em estado grave. A vítima teve a roupa arrancada e pedaços de cabelo arrancados ao ser espancada.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ela sendo socorrida pelo SAMU. Não iremos publicá-lo em respeito à vítima.