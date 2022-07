Mulher é assassinada a pedradas pelo ex-companheiro na frente da filha de 3 anos

- Publicidade -

Rayssa Aparecida Ferreira de Araújo, 18, foi assassinada a pedradas pelo ex-companheiro na frente da filha do casal, uma criança de 3 anos. O corpo da vítima foi encontrado com ferimentos na cabeça em uma estrada de terra.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a jovem levou a filha na terça-feira (12) a um hospital de Itabira, região central de Minas Gerais, junto com Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, 30, pai da criança e ex-namorado de Rayssa.

O último contato da família com a jovem foi por volta de 23h da terça-feira quando Rayssa avisou que estava tudo bem com a criança e só estava esperando o resultado dos exames. Na madrugada de quarta-feira (13), o irmão de Francisco notou uma movimentação estranha na casa da família. O suspeito chegou ao local em um carro com a filha e em seguida saiu sozinho em uma motocicleta.

O irmão resolveu chegar o veículo e constatou que o carro estava com a frente e o interior sujos de terra. Ele então acionou a família da vítima que entraram em contato com a polícia. Enquanto os policiais investigavam o paradeiro de Rayysa, a filha dela revelou a uma tia que o pai agrediu a mãe com uma pedra e deixou ela em um lugar escuro.

A polícia então recebeu a denúncia do corpo de uma mulher encontrado em uma estrada de terra da região. O pai da jovem foi até o local e reconheceu a filha. De acordo com testemunhas do hospital, Rayssa e Francisco haviam discutido no local.

Ainda de acordo com o BO, o suspeito passou com o carro por cima da vítima e a filha do casal presenciou toda a cena. Francisco se apresentou à polícia na quinta-feira (14), confessou o crime e foi preso. Ele responderá por feminicídio consumado.