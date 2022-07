Mulher compra arma e atira em ex que a perseguia

- Publicidade -

Na última quinta-feira, 14 de julho, uma mulher, de 44 anos, atirou três vezes contra o ex-marido, de 43 anos, que a perseguia e a ameaçava constantemente.

O caso aconteceu em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Conforme a Polícia Militar, a mulher comprou a arma legalmente porque estava com medo do ex-companheiro. Para conseguir o armamento, ela realizou um treinamento necessário para possuí-lo e a deixava guardada em casa.

No dia do crime, o ex-marido foi até a casa da mulher e tentou agredi-la com uma faca. Sabendo da existência da arma, o homem exigiu que a ex a entregasse. A mulher, então, tirou a arma do local guardado e a escondeu na cintura, sem que o agressor notasse.

Tentando fugir, a mulher correu do agressor, mas ele começou a persegui-la. Para se defender, ela disparou três vezes contra o homem, que foi socorrido e levado para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) local.

Fonte/ Portal O Segredo