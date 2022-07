- Publicidade -

Na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 16, a secretária-adjunta de Saúde, Muaná Araújo, foi exonerada do cargo pelo governador Gladson Cameli. A gestora estava ocupando a função desde julho do ano passado.

Na semana passada, a também secretária adjunta Adriana Lobão também foi exonerada.

Segundo informações repassadas ao Ecos da Notícia, Araújo deverá ocupar um novo cargo no governo nos próximos dias.