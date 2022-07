Mototaxista recebe corrida, é rendido por criminoso e morto com tiro na cabeça

- Publicidade -

O mototaxista identificado por Gilmar Barroso de Oliveira, 35 anos, foi executado com tiros na cabeça, na rua 1° de Maio, bairro 6 de Agosto, no Centro da cidade.

Segundo informações, ele saiu do ponto do Tropical para fazer uma corrida, mas como demorou pra retornar, os colegas de trabalho, resolveram verificar o que tinha acontecido.

Ao chegar ao local, Gilmar estava caído ao chão, ferido com vários disparos de arma fogo. Imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel foi acionado, mas ao chegar só puderam constatar o óbito. A moto do trabalhador de cor branca, placa QLY-6892 e todos seus pertences estavam no local do crime.

Policiais militares do 2° Batalhão isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de cadavéricos. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).