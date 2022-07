Motorista perde controle de carro e capota várias vezes na estrada de Porto Acre

- Publicidade -

Quem viu as condições em que ficou o carro Fiat Argo conduzido por Paulo Leandro Feitosa Lima de 35 anos, não acreditou que ele escapou com vida e apenas leves escoriações após perder o controle do veículo que capotou diversas vezes, parando com os quatro pneus pra cima na altura do km 28 da Estrada de Porto Acre, também apelidada de estrada da morte.

Segundo informações, Paulo estava sozinho no veículo modelo Fiat Argo Placa QWN 3282 cor cinza, quando perdeu o controle do carro e capotou diversas vezes.

Carro conduzido por Paulo Leandro. Foto: James Silva do ecos da notícia Carro conduzido por Paulo Leandro. Foto: James Silva do ecos da notícia Carro conduzido por Paulo Leandro. Foto: James Silva do ecos da notícia Carro conduzido por Paulo Leandro. Foto: James Silva do ecos da notícia

De acordo com testemunhas, a suspeita é de que o condutor estivesse sob efeito de bebida alcoólica , o que se comprovado pode ter colaborado para o capotamento do veículo.

Vítima sendo socorrida pela equipe do SAMU. Foto James Silva do ecos da notícia Vítima sendo socorrida pela equipe do SAMU. Foto James Silva do ecos da notícia

A equipe do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e conduzi-la ao Pronto Socorro de Rio Branco.