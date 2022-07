Motorista morre após carro explodir enquanto abastecia em posto no Rio

- Publicidade -

Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro, horas depois de o veículo que dirigia explodir enquanto abastecia em um posto de combustíveis na Zona Norte da cidade.

De acordo com informações do g1, Mário Magalhães da Penha tinha 67 anos e estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. Mário deixa o veículo e abre o porta-malas para pegar algo, no momento em que o carro explode.

Vídeo do exato momento em que o GNV do carro num posto da Zona Norte do Rio explode. Um senhor é arremessado com o impacto. 😱 pic.twitter.com/NZupuuaWcb — Deni ✌ (@Denilson1900) July 26, 2022

A vítima é arremessada a metros de distância e fica no chão. Uma mulher que estava próxima ao veículo sai caminhando, enquanto os outros presentes no posto correm, assustados. O estabelecimento teve o teto destruído com o impacto da explosão.

Explosão pode ter sido causado por má conservação

Segundo os relatos, Mário estava abastecendo o carro com GNV quando aconteceu o acidente. Os frentistas disseram que a explosão foi no cilindro de gás.

Ainda de acordo com os funcionários do local, o equipamento estava em mau estado de conservação e enferrujado.

Nenhum frentista ficou ferido. Uma mulher que estava no posto precisou ser levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas recebeu alta momentos depois.