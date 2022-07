Motorista é preso suspeito de estuprar criança após buscá-la na escola

- Publicidade -

Goiânia – Um motorista escolar, responsável pela condução de uma van que levava estudantes, foi preso no município de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, suspeito de estuprar uma criança de 3 anos durante um dos trajetos.

De acordo com a Polícia Civil (PCGO), a mãe da vítima chegou a confrontar o homem, que a ameaçou de morte.

O nome do motorista não foi divulgado. Segundo a corporação, ele negou veementemente ter cometido o crime, mas deve responder por estupro de vulnerável e ameaça.

Investigação

Conforme apuração da Polícia Civil, o crime aconteceu uma vez enquanto a criança era levada da escola para casa. Apesar de não ter uma data precisa do crime, a suspeita é que o abuso foi cometido por volta do dia 23 de junho.

Segundo registro da corporação, a mãe relatou que a filha mudou o comportamento e, por isso, a levou para fazer acompanhamento psicológico, o que teria auxiliado a criança a contar o ocorrido.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha pavor do investigado e os exames médicos teriam evidências de que a menina pode ter sido vítima de estupro, como alterações no hímen.

