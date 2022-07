Motorista de app flagra roubo e atropela suspeito em uma moto

- Publicidade -

Um motorista de aplicativo atropelou um suspeito de roubo em uma moto, em Moema, na Zona Sul de São Paulo, nesta quinta-feira (30). Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito é arremessado pelo carro. O criminoso atingido conseguiu fugir na moto do comparsa.

Acompanhado de um comparsa, em outra moto, os criminosos roubaram uma pessoa que havia acabado de sacar dinheiro em um banco na Alameda dos Maracatins, por volta das 14h45.

No momento do roubo, um motorista de transporte por aplicativo percebeu a ação dos bandidos e avançou contra os criminosos.

As imagens mostram que um dos suspeitos é atingido pelo carro e arremessado na calçada. Ainda é possível perceber que o criminoso se levanta imediatamente após ser atingido.

A moto atingiu um grupo de quatro mulheres que caminhava pela calçada.

O homem atingido conseguiu fugir na moto do comparsa que ao perceber a ação retornou para buscar o homem atingido. A moto dele foi abandonada no local. As vítimas atropeladas tiveram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico.

Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos usavam mochilas de entrega por aplicativo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos fugiram com o dinheiro do roubo, mas não se sabe quantidade. O caso é investigado pelo 27º distrito policial, do Campo Belo.

Não foram divulgadas as identidades da vítima do roubo e nem do motorista de aplicativo que atropelou o bandido.

Fonte: Yahoo!