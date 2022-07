Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata idosa

- Publicidade -

Uma idosa de 87 anos morreu após ser atropelada na noite desse domingo (3) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher foi atingida por um carro quando atravessava a avenida Belo Horizonte, no Bairro Jardim Brasília.

Aos militares, o motorista do veículo informou que seguia na via quando duas pessoas atravessaram a avenida de forma abrupta. Ele alega que teria tentado desviar, mas acabou atropelando a idosa, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O condutor, de 36 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve o veículo apreendido. Ainda de acordo com a PM, ele estaria com os olhos vermelhos e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Em