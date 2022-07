Motociclista morre no Pronto Socorro de Rio Branco após acidente grave

- Publicidade -

O motociclista Francilenisio Lopes de Oliveira, 47 anos, morreu na manhã deste domingo (24), no Pronto-socorro de Rio Branco, após complicações de um acidente de trânsito, na noite passada.

O acidente ocorreu na rua Isaura Parente, quando trafegava sentido centro/bairro no sábado (23) e um veículo modelo Jeep Renegade cruzou a pista, atingido a moto de Francilenisio.

Segundo informações dos paramédicos que atenderam o rapaz, o paciente bateu forte a cabeça, teve um corte na testa e entrou no Pronto Socorro em estado gravíssimo, com Traumatismo Craniano (TCE), de grau bem grave e precisou ser intubado durante o percurso até o hospital.

No Pronto Socorro, Lopes estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e sendo medicado. Ele morreu na manhã de domingo. Os médicos estavam esperando evoluir o quadro do paciente, para depois fazer a cirurgia, porque no momento não era possível, mas o paciente não resistiu e veio á óbito.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, para realização dos exames cabíveis e assim que for liberado, será entregue á família.