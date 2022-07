Motociclista morre dentro da viatura do Samu, após colisão frontal com caminhonete na estrada AC-40

- Publicidade -

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente grave, em que colidiu frontalmente com uma caminhonete, modelo L200, de placas MZZ 3158. A ocorrência aconteceu na noite de domingo, 24, na AC-40, estrada que liga Rio Branco ao município de Senador Guiomard/AC.

De acordo com informações, Wesley Maia Silva, 25 anos, trafegava na sua moto XTZ Lander, placa 5729, sentido Senador Guiomard/Rio Branco, quando próximo a entrada do Ramal da Piçarreira, o motorista da caminhonete fez uma convenção proibida para entrar no ramal, sem ter tempo de desviar ou frear, o motoqueiro colidiu de frente com o veículo.

Antes do acidente, o rapaz ainda teria ligado para família que estava na igreja, informando que estava chegando em casa, logo após aconteceu a tragédia vitimando o rapaz.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Suporte Avançado (01), chegou a ser deslocada para o local do acidente. Ao chegar, prestou os primeiros socorros a vítima, precisando intubar o paciente, que estava em estado gravíssimo, mas logo em seguida, o jovem morreu dentro da viatura do SAMU.

A própria equipe do Serviço Móvel de Urgência, encaminhou o corpo do homem ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsias, em seguida, o corpo será liberado á família. A Polícia Técnica Científica chegou ao local, para os procedimentos de perícia, para apurar as circunstâncias do acidente para posterior elaboração do laudo.

O motorista da caminhonete permaneceu no local do acidente, onde será encaminhado para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA, onde será ouvido pela autoridade policial e ficará a disposição da justiça.

Veja vídeo: