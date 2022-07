Motociclista grávida bate em traseira de carro na rotatória das Placas

- Publicidade -

Uma grávida de 20 anos, identificada por Eva Caroline Ferreira da Silva, teve escoriações leves em acidente de moto na noite desta segunda-feira (18), na rotatória do Posto Thalmas, no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações, a jovem vinha da faculdade na sua moto, quando na rotatória, bateu na traseira de um veículo.

Com a batida, Caroline caiu no chão, mas não sofreu ferimentos graves. A viatura 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros a vítima, em seguida encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).