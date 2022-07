Motociclista é arrastado em asfalto após ser atropelado por carro

O sepultamento do corpo de Bruno está marcado para às 11h desta segunda-feira (11) no Cemitério Recanto da Paz, na capital.

De acordo com testemunhas que estavam no local do acidente, Bruno conduzia sua moto pela avenida Calama (sentido centro) quando, ao tentar ultrapassar um carro que estava no mesmo sentido, se desequilibrou. Em seguida ele bateu de frente com um outro carro que estava no sentido oposto.