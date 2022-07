Morte de petista: Ministério Público descarta crime político e denuncia policial por homicídio qualificado

- Publicidade -

O Ministério Público do Paraná denunciou nesta quarta-feira, (20), Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por situação de perigo comum, sem citar crime político. O policial, que recebeu alta da UTI, matou o petista Marcelo Arruda, após invadir a festa de aniversário dele em Foz do Iguaçu.

A denúncia descreve que Jorge Guaranho chegou ao local da festa dentro de um carro, com a esposa e o filho, com uma música alusiva ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A comemoração de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz, tinha a temática do partido e do ex-presidente Lula (PT).

Segundo o MP, ocorreu uma discussão e Marcelo jogou um punhado de terra em Guaranho, que mostrou uma arma de fogo. O homem deixou o local e voltou 11 minutos depois, sozinho, entrou no local da festa gritando “aqui é Bolsonaro” e disparou contra Marcelo Arruda.

“Ainda na parte externa, JORGE JOSÉ DA ROCHA GUARANHO, dolosamente e imbuído da mesma fútil motivação, dizendo ‘petista vai morrer tudo’, detonou dois disparos contra a vítima, atingindo-a no abdômen e na coxa direita, o que a fez cair. Ato contínuo, o denunciado, correndo, ingressou no quiosque e, extravasando todo seu animus necandi, detonou mais um disparo na vítima já caída, sem, contudo, alvejá-la, por força da intervenção de Pâmela”, diz a denúncia. O MP descreve o motivo como fútil e cita “preferência político-partidárias”.

“Desse tresloucado agir, resultaram na vítima, MARCELO ALOIZIO DE ARRUDA, os ferimentos descritos no laudo de necropsia, que foram a causa determinante da sua morte”, afirmam os promotores responsáveis pelo caso.

O Ministério Público do Paraná pede que seja instaurado um processo criminal contra Jorge Guaranho.

Alta da UTI

O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR). Ele, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), está preso preventivamente e sob custódia policial por ter assassinado Marcelo Arruda, tesoureiro do PT (Partido dos Trabalhadores).

Segundo fontes da Polícia Civil do Paraná e divulgadas na última terça-feira (19). Guaranho continua internado em um leito de enfermaria no hospital.

De acordo com apurações da emissora, Guaranho está consciente, não faz uso de medicamentos vasoativos e sedativos e respira de forma espontânea, sem aparelhos.

Fonte/ Portal Yahoo.com