Morre Nichelle Nichols, a tenente Uhura de Jornada nas Estrelas

“Lamento informar que uma grande luz no firmamento já não brilha para nós como há tantos anos”, escreveu ele em um post no Instagram da atriz. “Ontem à noite, minha mãe, Nichelle Nichols, sucumbiu a causas naturais e faleceu”, prosseguiu.

“Sua luz, no entanto, como as galáxias antigas agora sendo vistas pela primeira vez, permanecerá para nós e as gerações futuras desfrutarmos, aprendermos e inspirarmos.”

Nichols foi uma das primeiras atrizes negras a integrar o elenco de uma grande série de televisão. Ela interpretou a tenente Uhura no seriado exibido entre 1966 e 1969 e repetiu o papel em outros lançamentos da franquia.