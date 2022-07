Morre Bill Russell, o maior campeão da história da NBA

- Publicidade -

O maior campeão da NBA e um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do basquete morreu neste domingo (31). Aos 88 anos, Bill Russell faleceu de forma pacífica ao lado de sua esposa, segundo um comunicado no perfil do Twitter do ex-jogador.

“A esposa de Bill, Jeannine, seus amigos e família agradecem a todos que colocam Bill em suas preces”, diz um trecho do comunicado.

Além da marca impressionante de 11 títulos em 13 temporadas, a lenda do Boston Celtics também foi o primeiro jogador negro a atingir o status de estrela da NBA e o primeiro técnico na liga. Além disso, Russell também era conhecido por seu ativismo na luta contra o racismo. Em 2011, foi premiado com a Medalha Presidencial da Liberdade por Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, por conta de suas conquistas sociais.

Fonte: RedeTv