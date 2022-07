Moro agora anuncia candidatura ao Senado pelo Paraná e terá que disputar vaga com o ex-aliado Álvaro Dias

- Publicidade -

Nem a presidência da República tampouco o Estado de São Paulo: o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (União Brasil) será mesmo candidato ao Senado pelo Paraná. O ex-magistrado da Lava Jato chegou a colocar seu nome como postulante à presidência da República, mas ao perceber a falta de apoio necessário a uma candidatura presidencial, transferiu o título eleitoral para São Paulo e anunciou que seria candidato a uma cadeira no parlamento. Agora, voltou a mudar de Partido (deixou o Podemos pelo União) e voltou a se fixar no Paraná, onde nasceu e atuou como juiz federal.

Ele anunciou sua candidatura ao Senado pelo Paraná nesta terça-feira (12). Moro votou a exaltar a operação Lava Jato e defendeu o combate à corrupção. Um telão na coletiva de imprensa na qual ele fez o anúncio chegou a exibir imagens de Marcelo Odebrecht, empresário condenado por Moro quando ele ainda era juiz federal, no âmbito da Lava Jato.

No Paraná, Moro terá que enfrentar o atual senador Álvaro Dias (Podemos), que além de já ter um nome consolidado no Estado é um antigo aliado. Foi Dias que convidou o ex-juiz para se filiar ao Podemos e disputar a presidência. Na semana passada, foi divulgada uma pesquisa encomendada pelo Podemos e realizada pelo Ipespe que aponta que Moro perderia para Álvaro Dias. Em janeiro, seu nome já era considerado para o Senado, mas ele chegou a se manifestar afirmando que não tentaria ser senador e sim presidente. Nesta época, ele ainda estava filiado ao Podemos.

Nas pesquisas eleitorais que consideravam Moro na briga pela presidência, ele oscilava entre a terceira e quarta colocação. No entanto, no penúltimo dia do prazo de filiação ele trocou de legenda para o União Brasil, desistindo da candidatura à presidência.

Ao trocar de partido, Moro alterou também seu domicílio eleitoral para São Paulo. Porém, pouco mais de dois meses depois, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) rejeitou a mudança e portanto ele terá que disputar uma vaga pelo Paraná. A mulher do ex-juiz, Rosângela Moro (União Brasil) conseguiu transferir o domicílio eleitoral para São Paulo. Ela também não anunciou se irá disputar as eleições e para qual cargo, mas vem sendo chamada de “deputada” por apoiadores.