Moradores do Jordão protestam contra preço de passagem aérea; ida e volta para Rio Branco custa R$ 1,5 mil por pessoa

Inconformados com o preço exorbitante da passagem área no município, os moradores do Jordão foram às ruas nesta sexta-feira, 8, para protestar.

Uma viagem ida e volta do Jordão para Rio Branco está custando R$ 1,5 mil. Cada trecho sai por R$ 750. Vale ressaltar que os passageiros pagam esse valor voar apenas 1 horas e 20 minutos, em aeronave de pequeno porte.

Considerado um dos municípios acreanos de difícil acesso, só se é possível chegar na cidade de avião ou barco. O preço do transporte aéreo subiu de R$ 500, o trecho, para R$ 750 após a suspensão dos voos de uma empresa, deixando a outra empresa sem concorrentes no fornecimento do serviço.

Insatisfeitos, os manifestantes foram para frente do prédio da Prefeitura de Jordão pedir providências e intercessão do Ministério Público do Estado do Acre.

Fonte/ Portal Folha do Acre