Morador que teve casa destruída por incêndio relembra desespero: ‘muita gente pulou no igarapé para se salvar’

O autônomo Arnaldo Mendes perdeu a casa durante o incêndio que ocorreu na noite de terça-feira (27), no São Jorge, em Manaus. À Rede Amazônica ele contou sobre os momentos de desespero que passou para tentar salvar o pouco que tinha.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o incêndio destruiu pelo menos 16 casas localizadas na rua Ambrósio Aires, antiga rua da Cachoeira. 13 famílias foram desalojadas e três pessoas precisaram de atendimento durante a ocorrência.

Arnaldo contou que no momento do incêndio estava na casa de um irmão – que também morava na área – para cuidar dele. O irmão do autônomo se recuperou da Covid há pouco tempo, mas ainda lida com as sequelas da doença. Ele narrou momento de agonia e desespero vivenciados pela família.

“Era muita gente correndo, criança pulando dentro d’água, as mães e pais tentando salvar as crianças. Foi muito rápido e não deu para salvar quase nada. Teve muita gente se queimando e para não acontecer algo pior, uma tragédia de morte, tiveram que pular no igarapé”. contou.

Arnaldo também não soube dizer como começou o fogo. Ele disse que existem diferentes versões entre os moradores, mas nada confirmado por nenhum órgão oficial.

“Uns dizem que foi uma vela, outros dizem que foi álcool. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu”, disse.

O autônomo conta que os moradores perderam diversos itens, como, geladeira, máquina de levar e freezer. Para ele, diante disso, o que fica é o sentimento de tristeza e impotência.

“É lamentável. É um sentimento de tristeza. Onde vamos ficar? Para quem vamos recorrer? O que podemos fazer? A gente não sabe. Estamos de mãos atadas. A gente vai reunir com os vizinhos para ver o que vamos fazer”, finalizou.

Fonte: G1 AM