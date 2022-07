Morador de rua morre após ser atropelado por motociclista em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Um morador de rua de 53 anos morreu no Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, após ser atropelado por um motociclista na Avenida Lauro Müller, na noite dessa quinta-feira (21). A vítima foi identificada como José Evaristo de Lima, popularmente conhecido como Bem-te-vi.

À Rede Amazônica Acre, o delegado da Polícia Civil Vinícius Almeida contou que o motorista da moto relatou em depoimento que a rua estava escura e não viu o pedestre se aproximando.

“O condutor do veículo ia subindo sentido maternidade. Segundo ele, a vítima apareceu do nada vindo à sua esquerda em um local de pouca iluminação, não teve tempo de desviar e nem frear o veículo e acabou colidindo com a vítima, que veio ao solo”, confirmou.

O motorista permaneceu no local, prestou assistência e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também precisou de atendimento médico e foi levado ao PS pela equipe de resgate.

“Pelo fato de o corpo da vítima ter sido arremessado contra o condutor, ele sentia dores, pelo qual procurou o PS e depois de ter sido atendido veio à delegacia se explicar e registrar a ocorrência”, complementou o delegado.

Almeida explicou ainda que a vítima tinha problemas psicológicos e era bastante conhecida pelos moradores. ‘Era uma pessoa de bem, vivia normalmente pelas ruas da cidade”, lamentou.

O delegado destacou também que o motorista não fez o teste de bafômetro, mas, aparentemente, não estava embriagado e afirmou ter uma testemunha do acidente. “Segundo ele é um conhecido, já pedimos também as imagens das câmeras de segurança dos comércios próximos e as investigações estão em andamento e, com certeza, será esclarecido esse fato”, concluiu.

Fonte: G1ACRE