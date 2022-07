Montadora Chinesa Higer Bus assina acordo com Governo do Ceará para construir nova fábrica de ônibus elétricos no estado

- Publicidade -

A empresa da China, Higer Bus, assinou acordo com o Governo do Ceará para a instalação de sua nova fábrica de ônibus elétricos no Pecém, a 315 km de Fortaleza. A iniciativa da empresa, discutida com o governo do estado, demandará investimentos de US$ 20 milhões. Com um grande plano de expansão, o Governo do Ceará entra no raio de escolha da empresa não apenas pelo fator de vantagem geográfica com mercados da Europa e das Américas, mas também devido ao hidrogênio verde.

Em entrevista, Marcelo Barcella, diretor para América Latina da Higer Bus, ressaltou que os fornecedores da montadora podem atender perfeitamente às demandas da Higer no Ceará. Na seleção estão empresas como Siemens e Dana, para os motores dos ônibus elétricos, Bosch para caixas de direção e ZF para a Suspensão.

As baterias ficarão por conta da CATL, que fechou recentemente uma parceria com a fabricante brasileira de baterias Moura. Entretanto, no Brasil, a empresa atuará via TEVx Motors Higer.

Entretanto, antes de chegar ao Ceará, a empresa já possui em São Paulo, um contrato com a Enel, onde a companhia de energia disputará uma licitação ou concorrência para a comercialização dos ônibus elétricos. Caso vença, a Higer Bus montará a estrutura de carregamento e alugará todo o pacote de operadores.

Contrato oficial com o Governo do Ceará deve ser assinado em breve

A assinatura do protocolo de intenções com o Governo do Ceará para a instalação da nova fábrica de ônibus elétricos no estado deve chegar em breve. Segundo informações, a Higer Bus já se mobiliza ao lado do Governo do estado para a assinatura do documento, sendo este o primeiro passo para a construção da nova fábrica na região.

Para Baralla, a iniciativa trará vários benefícios, desde a diminuição da poluição até a geração de novos empregos. De acordo com o executivo, a Heiger trará para as empresas e desenvolvedores novas tecnologias onde será necessário capacitar motoristas mecânicos e com isso, realizar avanços para o Brasil e para o estado.

Para o Governo do Ceará, a iniciativa também trará desenvolvimento, como afirma o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Junior. A prioridade ao longo dos anos do Pecém foi atrair siderúrgicas, e está atraindo várias novas fábricas, como foi o caso da Higer Bus, que está disposta a assinar um protocolo de intenções para que a nova fábrica de ônibus elétricos seja instalada.

Conheça a Higer Bus

A Higer Bus Company Limited, foi fundada em 1998 e ao longo das últimas décadas, desenvolveu uma moderna base de produção de ônibus de 950 mil metros quadrados, alcançando vendas anuais de mais de 10 bilhões de yuans e exportando ônibus para mais de 100 países e regiões do mundo, abrindo um caminho de desenvolvimento sustentável e rápido.

A montadora foi classificada entre as 500 marcas mais valiosas da China por 11 anos consecutivos com valor de marca de 35, 835 bilhões de yuans, tornando-se a fabricante de ônibus com maior crescimento da China.

