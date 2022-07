Miss Minas Gerais Kids é alvo de comentário racista nas redes sociais

- Publicidade -

A pequena Maria Eduarda, de 4 anos, eleita Miss Minas Gerais Kids 2022, foi alvo de ataques racistas nas redes sociais.

“Isso não é cabelo de princesa, vamos ser sinceros. Tá mais para bruxa”, escreveu um internauta.

A mensagem foi exposta pela mãe de Duda, a massagista Adriana Barbosa, no perfil da menina, que tem quase 30 mil seguidores no Instagram. Nas fotos, a pequena esbanja beleza com o cabelo black power.

“Ataques preconceituosos contra uma criança de 4 aninhos (…) Estou expondo porque sou mãe e isso dói na alma. Além da questão do preconceito, ainda tentando tirar o sonho de uma criança”, disse Adriana.

Ao g1 Minas, ela contou que esta não é a primeira vez que Duda é vítima de ataques racistas.

“Veio o sentimento de impotência, tristeza. Fiquei pensando como um ser humano consegue ver a foto de uma criança e despertar sentimentos tão ruins de ódio, de raiva (…) Não vou conseguir proteger minha filha de todos os ataques que ela pode passar na vida dela, e eu não imaginava que viriam tão cedo”, falou Adriana.

A família decidiu não registrar boletim de ocorrência e vai seguir apoiando o sonho de Duda. A pequena, de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai representar Minas Gerais no Miss Brasil Kids, em outubro.

“Eu comecei a me questionar se valeria a pena ela continuar no ‘mundo miss’, mas ao mesmo tempo eu pensei: ‘Não é ela que é errada, eu não posso tirar o sonho dela por causa das outras pessoas’ Eu não posso fazer isso com a minha filha”, disse Adriana.

Menina de 4 anos sofre ataque racista em redes sociais