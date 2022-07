Militares resgatam homens que seriam executados por rivais, em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Policiais Militares do GEFRON (Grupo Especial da Fronteira), resgataram dois jovens que seriam executados por criminosos. A interceptação do veículo ocorreu próximo a aldeia Katukina, na terça-feira, 12, no município de Cruzeiro do Sul.

Segundo os policiais que fizeram a prisão, foi dada ordem de parada ao motorista, que reagiu atirando nos militares. No carro havia vários homens armados, somente um foi capturado pelos agentes, o restante fugiu entrando na mata.

Ao fazer a vistoria no veículo, os policiais encontraram dois homens amarrados e amordaçados na carroceria. Um deles estava muito machucado na parte do rosto e reclamava de muita dor. Com o criminoso que foi capturado, os militares encontram uma escopeta calibre 12, cheia de munições para uso e numeração raspada.

Os agentes afirmaram que essa ação dos criminosos era uma retaliação aos rivais, já que, no dia 09 de julho, foi registrado um homicidio no Ramal II. A presença da GEFRON, evitou a morte de homens que estariam caminhando para a morte.

Com informações Juruá Online