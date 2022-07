Mesmo em meio a crise Acre acreanos continuam comprando veículos e frota aumenta 4,54 %

- Publicidade -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatícas – IBGE, divulgou em seu senso, pesquisa que mostrou mudanças em vários segmentos, uma delas foi o número de veículos circulando no país.

No Acre, o número de veículos aumentou consideravelmente, em apenas dois anos o número de carros circulando teve aumento em mais de 14 mil, haja visto que em 2008 a frota era de 306.258.

Com a crise, muitos acreanos estão se virando como podem, considerando que o número de desempregado no Acre cresce dia após diaa, e nessa questão muitos deles vivem com menos de R$ 1.000 por mês.

A Federação Nacional de Fabricantes de veículos, informou que mesmo em meio a crise que abalou o País em consequência da pandemida da covid-19, o crescimento das compras de veículos não para de crescer. Só no mês de junho, o aumento dos números nas compras de veículos novos é 2,5 %, e vale ressaltar que não são apenas as compras de veículos novos que está em crescimento, os seminovos também estão em alta no estado.

Além das compras a vista, os acreanos tem a opção de trocar seus veículos dando como entrada os carros usados, uma opção que garante a satisfação tanto das revendedoras quanto dos clientes.