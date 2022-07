Menino de 2 anos morre após ingerir biscoito envenenado; polícia apura se mãe e tio da vítima responderão por homicídio

- Publicidade -

Um menino de dois anos morreu, na noite de domingo (10), após comer um biscoito envenenado com chumbinho, na zona rural de Rafael Jambeiro, cidade a cerca de 180 quilômetros de Salvador. Ele foi identificado como Samuel Ramos Fraga.

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava na casa do tio e brincava com uma garrafa pet na sala. O objeto rolou até outro cômodo do imóvel, em um quarto que não era utilizado, e parou embaixo de um guarda-roupa.

Samuel entrou no quarto para pegar a garrafa, encontrou o biscoito com chumbinho e comeu. O produto servia de isca para matar rato.

O garoto foi socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se a mãe e o tio da criança irão responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.